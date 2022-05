{"_id":"628303ec98ff4d3d3e1dd1a8","slug":"transfer-of-eight-ias-in-mp-tarun-rathi-made-managing-director-milk-union","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP में आठ IAS के ट्रांसफर: तरुण राठी को प्रबंध संचालक दुग्ध संघ बनाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 17 May 2022 07:39 AM IST