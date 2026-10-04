सिंगरौली: अवैध डीजल परिवहन का भंडाफोड़, 20 हजार लीटर डीजल से भरा टैंकर जब्त

सिंगरौली जिले में अवैध रूप से डीजल परिवहन किए जाने के मामले में बैढ़न कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 हजार लीटर डीजल से भरा टैंकर जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक जब्त डीजल की अनुमानित कीमत करीब 19 लाख 99 हजार 600 रुपये और टैंकर की कीमत करीब 35 लाख रुपये है। यानी पुलिस ने कुल करीब 54 लाख 99 हजार 600 रुपये का मशरूका जब्त किया है।

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