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सीधी: खांसी की दवा समझकर बुजुर्ग ने पी धान में डालने वाला जहरीला रसायन, हालत बिगड़ने पर रीवा रेफर किया

Thu, 29 Oct 2026 02:19 PM IST
सीधी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी Published by: सीधी ब्यूरो Updated Thu, 29 Oct 2026 02:19 PM IST
सार

लकोड़ा में एक बुजुर्ग ने खांसी की दवा समझकर गलती से धान में इस्तेमाल होने वाला जहरीला रसायन पी लिया। करीब एक घंटे बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और मुंह से झाग निकलने लगा। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल सीधी से रीवा रेफर किया गया।

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Sidhi: 70-Year-Old Man Drinks Toxic Crop Chemical Mistaking It for Cough Medicine; Rushed to Rewa
खांसी की दवा समझकर बुजुर्ग ने पीया जहरीला पदार्थ

विस्तार
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जिले के ग्राम लकोड़ा में एक बुजुर्ग के साथ लापरवाही में बड़ा हादसा हो गया। लगातार खांसी आने पर बुजुर्ग ने घर के कमरे में रखी धान में इस्तेमाल होने वाली दवा को खांसी की दवा समझ लिया और उसे पी गया। जहरीला रसायन पीने के करीब एक घंटे बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और मुंह से झाग निकलने लगा। गंभीर हालत में उसे पहले जिला अस्पताल सीधी लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।

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मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग नारायण सिंह (70) को बुधवार शाम से लगातार खांसी आ रही थी। इसी दौरान घर के अंदर रखी एक दवा की शीशी को उसने खांसी की दवा समझ लिया। अनजाने में उसमें रखा धान में इस्तेमाल होने वाला जहरीला रसायन पीने के लगभग एक घंटे बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। बुजुर्ग के मुंह से झाग निकलने लगा तो परिवार के सदस्यों ने उससे पूछताछ की और बिना देर किए बुजुर्ग को जिला अस्पताल सीधी लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे रीवा रेफर कर दिया। इसके बाद 108 एंबुलेंस की सहायता से उसे रात में ही संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया।
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108 एंबुलेंस के चालक जितेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि बुजुर्ग की हालत गंभीर थी। एंबुलेंस स्टाफ ने तत्काल उसे रीवा पहुंचाया, जहां उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। डॉ. बृजेश पांडे ने बताया है कि घर में रखी कृषि संबंधी दवाओं और जहरीले रसायनों को हमेशा अलग, सुरक्षित तथा स्पष्ट लेबल वाले स्थान पर रखें। किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

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