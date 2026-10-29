मध्य प्रदेश: धोखाधड़ी मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रमेश थेटे नागपुर से गिरफ्तार

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मध्य प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रमेश थेटे को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल स्थित अदालत में जारी मामलों की सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मध्य प्रदेश पुलिस और नागपुर की बेलतरोड़ी पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को नागपुर के मनीष नगर इलाके से पूर्व अधिकारी को अपनी हिरासत में लिया। रमेश थेटे प्रदेश केचर्चित अफसर रहे हैं। लोकायुक्त संगठन आय से अधिक संपत्ति मामले में उन पर केस दर्ज कर चुका है। बैंक से कर्ज लेने के मामले में भी वे चर्चा में रहे थे।