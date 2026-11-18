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कब और कहां देश को समर्पित होगा टीका?

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 नवंबर को यह टीका राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह कार्यक्रम भोपाल में होगा। यहां आईसीएआर-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान स्थित है। इसी संस्थान में मुर्गियों के लिए भारत का पहला स्वदेशी निष्क्रिय एच5एन1 टीका तैयार किया गया है। विज्ञापन



यह टीका पूरी तरह भारत में ही विकसित किया गया है। इसका मकसद मुर्गियों को अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा (एचपीएआई) से बचाना है। यह बीमारी बर्ड फ्लू के नाम से जानी जाती है। यह टीका इसके क्लेड 2.3.2.1ए वायरस प्रकार के खिलाफ सुरक्षा देगा। आईसीएआर-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया है। इससे देश की पोल्ट्री बीमारी नियंत्रण व्यवस्था मजबूत होगी। यह व्यवस्था पहले से ज्यादा प्रभावी भी बनेगी। विज्ञापन विज्ञापन



स्वदेशी टीका बनाना क्यों जरूरी था?

अभी तक देश में क्लेड 2.3.2.1ए एच5एन1 वायरस के खिलाफ कोई खास व्यावसायिक टीका उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि भारत में ही इस टीके का विकास बेहद अहम माना जा रहा है। संस्थान ने यह नया टीका तैयार किया है। इसका मकसद देश में फैल रहे क्लेड 2.3.2.1ए एच5एन1 वायरस के अलग-अलग रूपों से व्यापक सुरक्षा देना है।



बर्ड फ्लू का क्लेड 2.3.2.1ए रूप (वेरिएंट) मुर्गियों में संक्रमण के ज्यादातर मामलों के लिए जिम्मेदार पाया गया है। इसी वायरस के कारण बर्ड फ्लू के ज्यादातर प्रकोप भी सामने आए हैं।



हाल के समय में इस वायरस का संक्रमण सिर्फ पक्षियों में नहीं मिला है। यह स्तनधारियों और जानवरों की दूसरी प्रजातियों में भी देखा गया है। ऐसे में इस बीमारी को मुर्गियों से दूसरे जानवरों और इंसानों तक फैलने से रोकना जरूरी हो गया है। इसके साथ ही मुर्गियों को संक्रमण से बचाना भी बेहद जरूरी है।



बर्ड फ्लू से पोल्ट्री कारोबार को कितना नुकसान होता है?

अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा को आमतौर पर बर्ड फ्लू कहा जाता है। यह पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन के क्षेत्र को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी है। इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। संक्रमित पक्षियों में इस बीमारी से मृत्यु दर करीब 100 फीसदी तक पहुंच सकती है।



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जब यह बीमारी फैलती है तो बड़ी संख्या में पक्षियों को मारना पड़ता है। उनके व्यापार पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। इससे मुर्गी पालने वाले किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।



बर्ड फ्लू का असर सिर्फ पोल्ट्री फार्म तक सीमित क्यों नहीं?

बर्ड फ्लू का असर केवल मुर्गी पालन तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ता है। कुक्कुट उत्पादों की कीमतें भी प्रभावित होती हैं। इससे किसानों की आजीविका पर भी असर पड़ता है। भारत में इस बीमारी का पहला मामला वर्ष 2006 में सामने आया था। इसके बाद से अब तक देश में एच5एन1 और एच5एन8 उप-प्रकारों के 500 से ज्यादा संयुक्त प्रकोप दर्ज किए जा चुके हैं।



बर्ड फ्लू से देश की जीडीपी को कितना खतरा?

बर्ड फ्लू का बड़ा प्रकोप देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक बड़े प्रकोप से भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 1.5 फीसदी तक घट सकती है। इसके अलावा, अगर इस बीमारी का फैलाव बिना रोकथाम के जारी रहता है तो देश की 20 फीसदी से ज्यादा पोल्ट्री आबादी गंभीर खतरे में आ सकती है। इससे मुर्गी पालन से जुड़े किसानों और कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।



2006 के बर्ड फ्लू से कितना आर्थिक नुकसान हुआ था?

वर्ष 2006 में देश में बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आया था। इससे भारत को करीब 2,200 से 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के नुकसान शामिल थे। इसके अलावा मणिपुर में भी बर्ड फ्लू का एक प्रकोप सामने आया था। इससे राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। यह नुकसान मणिपुर के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के बराबर था। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 नवंबर को यह टीका राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह कार्यक्रम भोपाल में होगा। यहां आईसीएआर-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान स्थित है। इसी संस्थान में मुर्गियों के लिए भारत का पहला स्वदेशी निष्क्रिय एच5एन1 टीका तैयार किया गया है।यह टीका पूरी तरह भारत में ही विकसित किया गया है। इसका मकसद मुर्गियों को अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा (एचपीएआई) से बचाना है। यह बीमारी बर्ड फ्लू के नाम से जानी जाती है। यह टीका इसके क्लेड 2.3.2.1ए वायरस प्रकार के खिलाफ सुरक्षा देगा। आईसीएआर-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया है। इससे देश की पोल्ट्री बीमारी नियंत्रण व्यवस्था मजबूत होगी। यह व्यवस्था पहले से ज्यादा प्रभावी भी बनेगी।अभी तक देश में क्लेड 2.3.2.1ए एच5एन1 वायरस के खिलाफ कोई खास व्यावसायिक टीका उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि भारत में ही इस टीके का विकास बेहद अहम माना जा रहा है। संस्थान ने यह नया टीका तैयार किया है। इसका मकसद देश में फैल रहे क्लेड 2.3.2.1ए एच5एन1 वायरस के अलग-अलग रूपों से व्यापक सुरक्षा देना है।बर्ड फ्लू का क्लेड 2.3.2.1ए रूप (वेरिएंट) मुर्गियों में संक्रमण के ज्यादातर मामलों के लिए जिम्मेदार पाया गया है। इसी वायरस के कारण बर्ड फ्लू के ज्यादातर प्रकोप भी सामने आए हैं।हाल के समय में इस वायरस का संक्रमण सिर्फ पक्षियों में नहीं मिला है। यह स्तनधारियों और जानवरों की दूसरी प्रजातियों में भी देखा गया है। ऐसे में इस बीमारी को मुर्गियों से दूसरे जानवरों और इंसानों तक फैलने से रोकना जरूरी हो गया है। इसके साथ ही मुर्गियों को संक्रमण से बचाना भी बेहद जरूरी है।अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा को आमतौर पर बर्ड फ्लू कहा जाता है। यह पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन के क्षेत्र को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी है। इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। संक्रमित पक्षियों में इस बीमारी से मृत्यु दर करीब 100 फीसदी तक पहुंच सकती है।ये भी पढ़ें: वीआईपी आए तो चमकी सड़कें: हाईकोर्ट की बीएमसी को फटकार- आम लोगों के लिए स्थायी सफाई व्यवस्था क्यों नहीं? जब यह बीमारी फैलती है तो बड़ी संख्या में पक्षियों को मारना पड़ता है। उनके व्यापार पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। इससे मुर्गी पालने वाले किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।बर्ड फ्लू का असर केवल मुर्गी पालन तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ता है। कुक्कुट उत्पादों की कीमतें भी प्रभावित होती हैं। इससे किसानों की आजीविका पर भी असर पड़ता है। भारत में इस बीमारी का पहला मामला वर्ष 2006 में सामने आया था। इसके बाद से अब तक देश में एच5एन1 और एच5एन8 उप-प्रकारों के 500 से ज्यादा संयुक्त प्रकोप दर्ज किए जा चुके हैं।बर्ड फ्लू का बड़ा प्रकोप देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक बड़े प्रकोप से भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 1.5 फीसदी तक घट सकती है। इसके अलावा, अगर इस बीमारी का फैलाव बिना रोकथाम के जारी रहता है तो देश की 20 फीसदी से ज्यादा पोल्ट्री आबादी गंभीर खतरे में आ सकती है। इससे मुर्गी पालन से जुड़े किसानों और कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।वर्ष 2006 में देश में बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आया था। इससे भारत को करीब 2,200 से 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के नुकसान शामिल थे। इसके अलावा मणिपुर में भी बर्ड फ्लू का एक प्रकोप सामने आया था। इससे राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। यह नुकसान मणिपुर के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के बराबर था।

केंद्र सरकार मुर्गियों को बर्ड फ्लू से बचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। देश में पहली बार एच5एन1 वायरस के खिलाफ स्वदेशी टीका तैयार किया गया है। इससे मुर्गियों, पोल्ट्री कारोबार और किसानों को फायदा होगा।