शिवपुरी: सगाई की खुशियां मारपीट में बदलीं, समोहा गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष
शिवपुरी के करैरा क्षेत्र के समोहा गांव में सगाई समारोह के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हिंसक हो गया। आरोप है कि दामाद को पीटने के बाद घर पहुंचकर परिवार और रिश्तेदारों पर लाठी-डंडों से हमला किया गया। घटना में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
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शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र के समोहा गांव में एक परिवार के घर चल रहे सगाई समारोह के दौरान विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। रिश्तेदारों के जुटने और खुशियों के बीच शुरू हुआ घटनाक्रम मारपीट, तोड़फोड़ और अफरा-तफरी में बदल गया। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते पहले परिवार के दामाद को रास्ते में रोककर पीटा गया और इसके बाद कुछ लोग घर पहुंच गए। यहां परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई। घटना में महिलाओं समेत कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 11 लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित मारपीट से संबंधित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, कमल सिंह जाटव के घर शुक्रवार रात उनके भतीजे रविंद्र जाटव की सगाई का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। घर के बाहर टेंट लगा हुआ था और परिवार के साथ रिश्तेदार भी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान कमल सिंह के दामाद अनिल जाटव निवासी महलगांव, ग्वालियर दवाई लेने के लिए समोहा गांव की ओर जा रहे थे। आरोप है कि बाबा की बावड़ी के पास साहब सिंह गुर्जर, निर्भय गुर्जर, बंटी गुर्जर और छोटू गुर्जर ने अनिल को रोक लिया और उनके साथ मारपीट की। इस दौरान अनिल के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। घटना के बाद उन्होंने फोन के माध्यम से परिजनों को जानकारी दी।
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दामाद के साथ हुई घटना की जानकारी मिलने के बाद मामला और बढ़ गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ देर बाद जीतू गुर्जर सहित अन्य लोग कमल सिंह के घर पहुंच गए। यहां पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज शुरू हो गई। विरोध करने पर आरोपियों ने कथित तौर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में कमल सिंह, उनके भतीजे मंगल जाटव, रिश्तेदार मनोज जाटव, सपना जाटव और भारती जाटव सहित परिवार के अन्य लोगों को चोटें आईं। सिर में चोट लगने से कमल सिंह और मंगल जाटव भी घायल हुए। घटना के दौरान समारोह में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई और सगाई का माहौल तनावपूर्ण हो गया।
पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान घर के बाहर लगाए गए टेंट और समारोह में इस्तेमाल हो रहे सामान को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा वाहनों में भी तोड़फोड़ किए जाने की बात शिकायत में कही गई है। एक पारिवारिक समारोह के दौरान हुई इस घटना से परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों में दहशत का माहौल बन गया। घटना के संबंध में पुलिस ने शिकायत के आधार पर 11 लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट और मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया जा रहा है। पुलिस की जांच के बाद ही विवाद की पूरी पृष्ठभूमि और घटना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।