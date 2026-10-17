शिवपुरी: सगाई की खुशियां मारपीट में बदलीं, समोहा गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष

शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र के समोहा गांव में एक परिवार के घर चल रहे सगाई समारोह के दौरान विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। रिश्तेदारों के जुटने और खुशियों के बीच शुरू हुआ घटनाक्रम मारपीट, तोड़फोड़ और अफरा-तफरी में बदल गया। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते पहले परिवार के दामाद को रास्ते में रोककर पीटा गया और इसके बाद कुछ लोग घर पहुंच गए। यहां परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई। घटना में महिलाओं समेत कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 11 लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित मारपीट से संबंधित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

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