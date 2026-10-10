शिवपुरी: मक्के की फसल के बंटवारे ने लिया खूनी रूप, बड़े भाई ने छोटे को कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट

जमीन के बंटवारे के बाद भी खेत में खड़ी फसल को लेकर बना विवाद शिवपुरी जिले के रिजौदा गांव में दर्दनाक घटना का कारण बन गया। कोलारस थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दो सगे भाइयों के बीच मक्के की फसल के बंटवारे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने अपने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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