शिवपुरी: मक्के की फसल के बंटवारे ने लिया खूनी रूप, बड़े भाई ने छोटे को कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रिजौदा गांव में मक्के की फसल के बंटवारे को लेकर दो सगे भाइयों में विवाद हो गया। आरोप है कि बड़े भाई चंद्रभान रघुवंशी ने छोटे भाई घनश्याम पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
विस्तार
जमीन के बंटवारे के बाद भी खेत में खड़ी फसल को लेकर बना विवाद शिवपुरी जिले के रिजौदा गांव में दर्दनाक घटना का कारण बन गया। कोलारस थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दो सगे भाइयों के बीच मक्के की फसल के बंटवारे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने अपने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, रिजौदा गांव निवासी चंद्रभान रघुवंशी (34) और घनश्याम रघुवंशी (26) सगे भाई थे। दोनों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि करीब छह महीने पहले दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा हो चुका था, लेकिन खेत में बोई गई मक्के की फसल के हिस्से को लेकर विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। इसी मसले पर बातचीत और बंटवारे के लिए घनश्याम गांव पहुंचा था। बता दें कि, घनश्याम अविवाहित था और कुछ समय से अपनी मां के साथ गुना में रह रहा था। परिवार में बड़े भाई चंद्रभान का अपनी मां के साथ भी विवाद होता रहता था। इसी पारिवारिक परिस्थितियों के बीच घनश्याम गांव से बाहर रहने लगा था। मक्के की फसल के बंटवारे का मामला सुलझाने के लिए वह गुरुवार को रिजौदा पहुंचा।
ये भी पढ़ें- मंडला में फर्जी स्वास्थ्य अधिकारी बनकर वसूली, क्लिनिक सील करने की धमकी देकर ऐंठे 20 हजार
गांव पहुंचने के बाद घनश्याम अपने बड़े भाई चंद्रभान के घर गया। उसने वहीं भोजन किया और रात भी भाई के घर बिताई। शुक्रवार को दोनों भाई मक्के की फसल के बंटवारे के सिलसिले में खेत पर पहुंचे। उस समय घनश्याम ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान चंद्रभान ने पीछे से उसके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि घनश्याम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी वहां से भाग निकला। खेत में हुई इस वारदात की खबर फैलते ही ग्रामीणों में चर्चा शुरू हो गई। एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच फसल को लेकर शुरू हुआ विवाद हत्या जैसी गंभीर घटना में बदल गया।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कोलारस थाना प्रभारी पुनीत बाजपेई के अनुसार, शुरुआती जांच में जमीन और फसल के बंटवारे से जुड़ा विवाद हत्या की वजह के रूप में सामने आया है। पुलिस ने आरोपी चंद्रभान के खिलाफ हत्या के आरोप में प्रकरण दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। शुक्रवार शाम पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद घनश्याम का शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश के साथ घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। मामले में आगे की स्थिति आरोपी की गिरफ्तारी और जांच के बाद स्पष्ट होगी।