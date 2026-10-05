एनएच-46 पर फिर हादसा: गुड़ से भरा मिनी ट्रक पलटा, केबिन में फंसे हेल्पर की मौत हुई; चालक फरार

नेशनल हाईवे-46 पर रविवार दोपहर एक बार फिर तेज रफ्तार और वाहन चालक की थकान से जुड़े खतरे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। सुभाषपुरा थाना क्षेत्र में कलोथरा गांव के पास गुड़ से भरा मिनी ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया और पलट गया। हादसे में वाहन के केबिन में फंसे हेल्पर की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, मिनी ट्रक क्रमांक एमपी 33 G 7642 गुड़ लेकर मुरैना से शिवपुरी की ओर जा रहा था। रविवार दोपहर जब वाहन कलोथरा गांव के समीप पहुंचा, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। वाहन सड़क से नीचे उतरने के बाद पलट गया। हादसा इतना जोरदार था कि मिनी ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार हेल्पर केबिन के अंदर फंस गया।

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दुर्घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। हादसे की सूचना सुभाषपुरा पुलिस को भी दी गई। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त केबिन में फंसे युवक को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में युवक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज शिवपुरी भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान पूरन जाटव (35), निवासी करमाज कला, थाना सिरसौद के रूप में हुई। वह मिनी ट्रक में हेल्पर का काम करता था।दुर्घटना के बाद वाहन का चालक मौके पर नहीं मिला। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा होगा। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। वाहन मालिक की पहचान इंद्रजीत चावला के रूप में बताई गई है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दुर्घटना के समय वाहन की गति कितनी थी और चालक की स्थिति क्या थी।ये भी पढ़ें-हादसे की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नेशनल हाईवे-46 पर लगातार वाहनों की आवाजाही के बीच यह हादसा एक बार फिर लंबी दूरी के सफर में चालक की नींद और थकान से जुड़े जोखिम को सामने लाता है। फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश के साथ दुर्घटना के प्रत्येक पहलू की जांच कर रही है।