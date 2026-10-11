शिवपुरी: माता के पंडाल के पास डीजे बजाने को लेकर देर रात विवाद, पुलिसकर्मियों पर लगे मारपीट के आरोप

शिवपुरी शहर के फिजिकल थाना क्षेत्र में रविवार देर रात धार्मिक आयोजन के दौरान डीजे बजाने और सड़क पर बनी जाम की स्थिति को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामला उस समय और बढ़ गया, जब मौके पर पहुंचे दो पुलिसकर्मियों पर लोगों ने अभद्र व्यवहार करने और लाठियों से मारपीट करने के आरोप लगाए। घटना से नाराज लोग सीधे फिजिकल थाने पहुंच गए और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ उन्हें थाने से हटाने की मांग करने लगे। दूसरी ओर, थाना प्रभारी ने पुलिसकर्मियों के शराब के नशे में होने और मारपीट करने संबंधी आरोपों को गलत बताया है। देर रात शुरू हुआ यह घटनाक्रम करीब डेढ़ बजे तक चलता रहा।

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