शिवपुरी में मजदूर पर जानलेवा हमला: आंखों में मिर्ची डालकर पीठ पर चाकू से किए कई वार, आरोपी मौके से फरार

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घायल की पहचान नवाब साहब रोड निवासी मनोज धाकड़ के रूप में हुई है। मनोज झांसी तिराहा स्थित एक हार्डवेयर दुकान पर मजदूरी करता है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे वह दुकान के बाहर मौजूद था। इसी दौरान कठमई क्षेत्र निवासी गौरव कुशवाह वहां पहुंचा।मनोज के अनुसार, उसे कुछ समझने का मौका मिलता, इससे पहले गौरव ने उसकी आंखों में मिर्ची डाल दी। आंखों में जलन होने के बाद वह संभल पाता, उससे पहले आरोपी ने चाकू निकालकर उसकी पीठ पर कई वार कर दिए। अचानक हुए हमले से मनोज घायल होकर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों के बीच भी कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद आरोपी के मौके से भागने की बात सामने आई है। मनोज का आरोप है कि गौरव चाकू लहराते हुए वहां से निकल गया। आसपास के लोगों की मदद से घायल मजदूर को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।प्रारंभिक जानकारी में घटना के पीछे दोनों के बीच पहले से चल रहे विवाद की बात सामने आई है। हार्डवेयर दुकान संचालक के मुताबिक, गुरुवार शाम मनोज और गौरव के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। उस समय मामला शांत हो गया था, लेकिन अगले दिन सुबह दोनों के बीच विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। बताया गया है कि गौरव कुशवाह तीन पहिया लोडिंग वाहन चलाता है और संबंधित हार्डवेयर दुकान पर सामान की लोडिंग-अनलोडिंग का काम भी करता है। इसी वजह से उसका दुकान पर आना-जाना रहता था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि एक दिन पहले हुई कहासुनी की वास्तविक वजह क्या थी और शुक्रवार सुबह विवाद किस बात पर बढ़ा।ये भी पढ़ें-घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी लेने के साथ आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। घायल मजदूर के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है।