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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Shahdol: Mother-Daughter Found Dead in Locked Room, Bodies 5 Days Old; Husband Suspected of Murder

शहडोल में डबल मर्डर: सास और पत्नी की हत्या करके दरवाजे पर ताला लगा भागा पति, बदबू आने पर खुला राज

Thu, 08 Oct 2026 01:21 PM IST
शहडोल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: शहडोल ब्यूरो Updated Thu, 08 Oct 2026 01:21 PM IST
सार

नवागांव में बंद कमरे से मां-बेटी के करीब पांच दिन पुराने शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक दोनों की हत्या की आशंका है। प्रारंभिक जांच में महिला के पति पर संदेह जताया गया है, जो घटना के बाद से फरार है।

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Shahdol: Mother-Daughter Found Dead in Locked Room, Bodies 5 Days Old; Husband Suspected of Murder
यहां हुआ डबल मर्डर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के नवागांव में गुरुवार को बंद कमरे के अंदर मां-बेटी के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों शव करीब पांच दिन पुराने बताए जा रहे हैं। घर से दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने महिला के रिश्तेदार को सूचना दी। अहमदाबाद में रह रहे रिश्तेदार ने डायल-112 को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर के बाहर लगा ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो कमरे में दोनों के शव मिले।
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मृतकों की पहचान रुचि रजक (30) और उसकी मां सावित्री पति प्रेमलाल (50) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार रुचि का मायका सीधी जिले के मझौली में है। उसकी शादी वर्ष 2025 में नवागांव में हुई थी और वह पति के साथ रह रही थी। पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि रविवार को उसकी मां सावित्री बेटी को मायके ले जाने के लिए नवागांव पहुंची थी।
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पुलिस के मुताबिक इसी बात को लेकर रुचि के पति से विवाद होने की जानकारी सामने आई है। आशंका है कि विवाद के बाद पति ने पत्नी और सास की हत्या कर दी और घटना को अंजाम देने के बाद घर में बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे रविवार रात गांव से जाते हुए देखने की बात पुलिस को बताई है।


घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की है। पुलिस रुचि के पति की तलाश कर रही है।

सीएसपी राजेंद्र मोहन दुबे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या के मामले में रुचि के पति पर संदेह है। वह फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर घटना का पूरा खुलासा किया जाएगा। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
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