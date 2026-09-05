शहडोल: मवेशी चराने गए बुजुर्ग पर मादा भालू ने किया हमला, इलाज के दौरान मौत, वन विभाग ने की सतर्क रहने की अपील

जिले के केशवाही वन परिक्षेत्र में मवेशी चराने गए 73 वर्षीय बुजुर्ग पर मादा भालू ने हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को तत्काल 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई है। वहीं नियमानुसार 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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घटना केशवाही वन परिक्षेत्र के बीट कुडेली स्थित कक्ष क्रमांक आरएफ-1005 की है। बताया गया कि कुछ लोग जंगल क्षेत्र में मवेशी चरा रहे थे। इसी दौरान दो शावकों के साथ विचरण कर रही मादा भालू का सामना मवेशी चरा रहे लोगों से हो गया। भालू को देखते ही दो लोग अपने मवेशियों के साथ पीछे हट गए लेकिन 73 वर्षीय छत्रधारी साहू, निवासी ग्राम कुडेली, वहीं रह गए। इसी दौरान मादा भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया। साथ मौजूद लोगों ने शोर मचाकर भालू को भगाने का प्रयास किया। हल्ला सुनकर मादा भालू अपने दोनों शावकों के साथ जंगल की ओर भाग गई लेकिन तब तक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे।घटना की सूचना मिलते ही रेंजर अंकुर तिवारी वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायल बुजुर्ग को तत्काल उपचार के लिए वन विभाग की ओर से निजी वाहन की व्यवस्था कर मेडिकल कॉलेज भेजा गया लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। रेंजर अंकुर तिवारी ने मृतक के परिजनों को तत्काल 10 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने बताया कि नियमानुसार 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही यह राशि परिजनों को उपलब्ध कराई जाएगी।बता दें कि केशवाही वन क्षेत्र में भालू के हमले की यह पहली घटना नहीं है। फरवरी 2026 में भी मवेशी चराने के दौरान भालू के हमले में एक महिला की मौत हो चुकी है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से क्षेत्र के ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। रेंजर ने बताया कि कुडेली और मझटोलिया क्षेत्र में भालू का विचरण अधिक है। हालांकि वन परिक्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी भालू की मौजूदगी रहती है। वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है और ग्रामीणों को सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्हें भालू से बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। रेंजर ने ग्रामीणों से अपील की है कि भालू की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। विशेष रूप से कुडेली और मझटोलिया क्षेत्र में अकेले मवेशी चराने न जाएं।उन्होंने बताया कि शावकों के साथ रहने वाली मादा भालू खतरा महसूस होने पर बेहद आक्रामक हो सकती है। ऐसे में अचानक सामना होने पर उसका हमला जानलेवा साबित हो सकता है।