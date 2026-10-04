सिवनी के खेत में लाश: सगी मां और मामा निकले कातिल, मोबाइल पर बात करती थी तो मार डाला; दुर्घटना दिखाने की साजिश
सिवनी के कुरई थाना क्षेत्र में युवती मुस्कान उईके की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, मोबाइल पर बात करने को लेकर विवाद के बाद उसकी मां सुनीता उईके और मामा अनिल धुर्वे ने गला दबाकर हत्या की। शव पर करंट लगाकर हादसा दिखाने की कोशिश की गई।
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मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के कुरई थाना अंतर्गत ग्राम सतोसा में मिली एक युवती की लाश के अंधे कत्ल के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड के आरोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतका की सगी मां और सगा मामा ही निकले। दोनों ने मोबाइल पर बात करने से मना करने पर हुए विवाद में युवती की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वारदात को हादसे का रूप देने के लिए शव को करंट लगाया और मक्के के खेत में फेंक दिया।
खेत में मिली थी संदिग्ध लाश
बीती 30 सितंबर 2026 की सुबह कुरई पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम सतोसा के एक मक्के के खेत में अज्ञात महिला का शव संदिग्ध हालत में पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम ने देखा कि मृतका के शरीर पर चोटों के अलावा बिजली के करंट से झुलसने के गहरे निशान थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर तुरंत मामले की पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सतोसा की रहने वाली मुस्कान उईके, जो ग्राम आवरघनी के रामधाम (आलिव) रिसॉर्ट में काम करती थी, वह 28 सितंबर की शाम से घर नहीं लौटी है। इसके बाद परिजनों ने कपड़ों और हुलिए के आधार पर शव की शिनाख्त मुस्कान उईके (22 वर्ष) के रूप में की।
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करंट लगाकर दुर्घटना दिखाने की थी साजिश
संदेह के आधार पर पुलिस ने मृतका की मां सुनीता उईके और मामा अनिल धुर्वे को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ के आगे दोनों टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि 28 सितंबर की रात मुस्कान मोबाइल पर काफी देर तक किसी से बात कर रही थी। मां और मामा ने जब उसे टोका, तो घर में विवाद बढ़ गया। गुस्से में आकर दोनों ने मुस्कान का गला घोंट दिया और जमीन पर पटक-पटककर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या को छुपाने और इसे एक दुर्घटना साबित करने के लिए आरोपियों ने शव को लोहे की रॉड और बिजली के तारों से करंट लगाया। इसके बाद लाश को घसीटकर पास ही मक्के के खेत में फेंक दिया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 103(1), 238(a), और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने में कुरई थाना प्रभारी निरीक्षक कृपाल शाह टेकाम, बरघाट थाना प्रभारी मोहनीश बैस और साइबर सेल की मुख्य भूमिका रही।