सिवनी के खेत में लाश: सगी मां और मामा निकले कातिल, मोबाइल पर बात करती थी तो मार डाला; दुर्घटना दिखाने की साजिश

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के कुरई थाना अंतर्गत ग्राम सतोसा में मिली एक युवती की लाश के अंधे कत्ल के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड के आरोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतका की सगी मां और सगा मामा ही निकले। दोनों ने मोबाइल पर बात करने से मना करने पर हुए विवाद में युवती की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वारदात को हादसे का रूप देने के लिए शव को करंट लगाया और मक्के के खेत में फेंक दिया।

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