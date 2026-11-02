सीहोर में मासूम से दरिंदगी: सीहोर कोर्ट ने वहशी को सुनाई उम्रकैद की सजा; साथ देने पर पत्नी को पांच साल कैद

सीहोर में रेलवे स्टेशन पर भटकती मिली नाबालिग बालिका को अपने घर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आखिरकार अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में आरोपी की पत्नी को भी अपराध में भूमिका के लिए पांच साल की कठोर कैद भुगतनी होगी। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी जारी किया है। मासूम के साथ हुई दरिंदगी और उसके बाद मामले को छिपाने की कोशिश ने इस प्रकरण को बेहद गंभीर बना दिया था।

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