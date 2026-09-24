मध्य प्रदेश: सतना में बच्चों से भरी स्कूल वैन पलटी, 15 सीटर में सवार थे 20 बच्चे; दो की हालत गंभीर

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15 सीटर वैन में सवार थे 20 बच्चे

स्थानीय लोगों के मुताबिक, ज्ञान स्थली स्कूल की वैन में 20 बच्चे सवार थे, जबकि वैन 15 सीटर ही है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चों को बाहर निकालने में मदद की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में भी चिंता का माहौल बन गया। विज्ञापन



हादसे की वजह तलाश रही पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही जैतवारा पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से जुड़े तथ्यों की पड़ताल शुरू कर दी है। विज्ञापन विज्ञापन



थाना प्रभारी ने बताई जांच की स्थिति

अमर उजाला से बातचीत में जैतवारा थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि हादसा किस वजह से हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है। जांच के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक, ज्ञान स्थली स्कूल की वैन में 20 बच्चे सवार थे, जबकि वैन 15 सीटर ही है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चों को बाहर निकालने में मदद की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में भी चिंता का माहौल बन गया।हादसे की सूचना मिलते ही जैतवारा पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से जुड़े तथ्यों की पड़ताल शुरू कर दी है।अमर उजाला से बातचीत में जैतवारा थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि हादसा किस वजह से हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है। जांच के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

मध्य प्रदेश के सतना जिले के जैतवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुदुआर गांव के पास बच्चों से भरी एक स्कूल वैन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में वैन में सवार कई छात्र घायल हो गए। स्कूल वैन में करीब 19 से 20 बच्चे सवार थे। वैन ज्ञान स्थली स्कूल की बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को वैन से बाहर निकाला गया, जिनमें से दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें उपचार के लिए कोठी अस्पताल भेजा गया, परंतु बच्चों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल सतना रेफर कर दिया गया है।