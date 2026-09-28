सतना में रेत कारोबारी पर जानलेवा हमला: अज्ञात हमलावर ने चलाई गोली, अस्पताल में भर्ती, तलाश में जुटी पुलिस

सतना में रविवार की रात खेरमाई मोड़ के पास स्थित एक पान की दुकान पर खड़े रेत कारोबारी संजय अग्रवाल पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी। इस अचानक हुए हमले से इलाके में हड़कंप मच गया। घायल को आनन फानन मे सतना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार रविवार रात लगभग साढ़े दस बजे रेत कारोबारी संजय अग्रवाल खेरमाई मोड़ तिराहे के पास एक दुकान पर खड़े होकर पान खा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात बदमाश ने उन पर गोली दाग दी, जो उनके पैर में जा लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हमलावार एक गाड़ी से उतरकर आया और गाली-गलौज करते हुए गोली चला दी। उन्होंने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और वे हमलावर को पहचानते भी नहीं हैं।घटना के तुरंत बाद घायल संजय अग्रवाल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की बारीकी से जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया हमले का कारण और हमलावार दोनों अज्ञात हैं, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी गई है। सिटी कोतवाली टीआई हेमंत शर्मा ने बताया आसपास के सीसीटीवी कैमरे और स्थानीय लोगो से पूछताछ कर आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।