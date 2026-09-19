सतना: घर में अकेले रह रहे बुजुर्ग की संदिग्ध हालात में मौत, तख्त पर मिला तीन-चार दिन पुराना शव, हत्या की आशंका

शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के पास एक मकान में एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मृतक की शिनाख्त 65 वर्षीय रमाशंकर गर्ग के रूप में हुई है, जो अपने घर में अकेले रहते थे, उनका परिवार बाहर रहता है।

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शुक्रवार की देर रात करीब 3 से 4 दिन पुराना शव मिलने से यह सनसनीखेज मामला सामने आया। आसपास के लोगों को घर से तेज दुर्गंध आने पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी।सूचना पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और घर के बाहर से लगी कुंडी को खोला। पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो रमाशंकर गर्ग का शव कमरे में तख्त पर पड़ा था। शव की हालत देखकर लग रहा था कि मौत को कुछ दिन बीत चुके हैं। शव के आसपास खून के निशान भी मिले हैं और शरीर पर गंभीर चोटें दिखाई दे रही हैं। इन स्थितियों को देखते हुए पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। टीम ने कमरे और आसपास के हिस्से की बारीकी से जांच कर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं।पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर यह पता लगाने में जुटी है कि रमाशंकर गर्ग की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या उनकी मौत से पहले किसी बाहरी व्यक्ति का घर में आवागमन हुआ था। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और हत्या की वजह की तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और तकनीकी साक्ष्यों की भी मदद ले रही है।इस सनसनी खेज घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अमर उजाला से बातचीत मे सिविल लाइन टीआई प्रीती विश्वकर्मा ने कहा कि इस मामले की तेजी से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द से गिरफ्तार कर लिया जाएगा।