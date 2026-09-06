जहरीली शराब कांड: दबे पांव आई मौत, उजड़ गए हंसते-खेलते घर; कहीं बेटा खोया, कहीं सुहाग...सोता रहा प्रशासन

सागर के गांवों में नौ लोगों की मौत से चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक जहरीली शराब से पहली मौत शुक्रवार रात को हुई थी। इस मौत को सामान्य मान लिया गया और शव का अंतिम संस्कार भी करा दिया गया। शनिवार को जब अचानक बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत बिगड़ी और वे सिविल अस्पताल पहुंचे, तब प्रशासनिक अमला हरकत में आया।

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गांव पहुंचा प्रशासनिक अमला