जहरीली शराब कांड: दबे पांव आई मौत, उजड़ गए हंसते-खेलते घर; कहीं बेटा खोया, कहीं सुहाग...सोता रहा प्रशासन
सागर के बंडा क्षेत्र के गांवों में नौ लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन शुरुआती मौतों को सामान्य मानकर अंतिम संस्कार कर दिया गया।
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सागर के गांवों में नौ लोगों की मौत से चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक जहरीली शराब से पहली मौत शुक्रवार रात को हुई थी। इस मौत को सामान्य मान लिया गया और शव का अंतिम संस्कार भी करा दिया गया। शनिवार को जब अचानक बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत बिगड़ी और वे सिविल अस्पताल पहुंचे, तब प्रशासनिक अमला हरकत में आया।
गांव पहुंचा प्रशासनिक अमला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मौतों की शुरुआत शुक्रवार को घूघरा गांव से हुई थी, जहां एक व्यक्ति की जान चली गई थी। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में तीन और लोगों की मौत हुई, लेकिन परिजनों ने इसे सामान्य मृत्यु समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया।
अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल, परिजन हाथ में सलाइन बोतल पकड़े हुए
यह त्रासदी मुख्य रूप से बंडा थाना क्षेत्र के घूघरा और दलपतपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले गांवों में फैली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दलपतपुर, रूरान, सैमरा, नौराज, घूघरा, चौंका, बमूराखेड़ा और हिनौती गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यहां से ज्यादा मामले सामने आए हैं।
गांव में तैनात पुलिस बल
जब मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा, तब वरिष्ठ अधिकारियों ने नौराज और घूघरा खुर्द पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके साथ ही अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हुए अस्पताल कर्मी
एहतियात के तौर पर बरेठी, बंडा, शाहगढ़, मगरधा, विनायका, दलपतपुर और बरायठा की सात शराब दुकानों को तुरंत सील कर दिया गया है। यहां से सैंपलिंग की प्रक्रिया जारी है।
स्थानीय विधायक वीरेंद्र लोधी
प्रशासन ने क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने हाल ही में शराब का सेवन किया है और उसे उल्टी, सिरदर्द, धुंधला दिखाई देने या बुखार जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो वह बिना लापरवाही किए तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपनी जांच कराए।
मौके पर एसपी ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया