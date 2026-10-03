सागर: बंडा में दवाइयों की कालाबाजारी पर औषधि प्रशासन का छापा, मेडिकल स्टोर सील, बिना बिल बेचीं 120 स्ट्रिप्स

जिले के बंडा क्षेत्र में औषधि प्रशासन विभाग ने विगोरा-100 दवा की अवैध ऑनलाइन बिक्री का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मामले में विभाग की टीम ने बंडा स्थित अंकित मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है और मामले से जुड़े सभी दस्तावेज व बिक्री अभिलेख जब्त कर लिए हैं। जांच में सामने आया कि मेडिकल स्टोर संचालक ने बिना किसी पर्चे, बिल और कैश मेमो के दवा की 120 स्ट्रिप्स एक व्यक्ति को बेची थीं, जिसे संबंधित व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बेच रहा था।

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