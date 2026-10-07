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रतलाम में बड़ा हादसा: रिवर्स ले रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को कुचला, 22 वर्षीय युवक की मौत; नानी गंभीर

Wed, 07 Oct 2026 06:56 PM IST
रतलाम ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रतलाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रतलाम Published by: रतलाम ब्यूरो Updated Wed, 07 Oct 2026 06:56 PM IST
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Tragic accident while reversing a tractor-trolley: young man on a motorcycle killed after being run over,
वह ट्रेक्टर-ट्राली जिसकी चपेट में आने से हुई बाइक सवार युवक की मौत।

रतलाम के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बजरंग नगर में बुधवार को रेती से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को रिवर्स लेते समय बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी नानी गंभीर रूप से घायल हो गईं।

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जानकारी के अनुसार, शेरानीपुरा निवासी 22 वर्षीय नुरेन खान बुधवार को अपनी नानी खुर्शीद बी को बाइक (एमपी-43-ईबी-3262) पर बैठाकर अपने मामा के घर जा रहा था। ऊंकाला रोड से टर्न लेकर बजरंग नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर नुरेन की बाइक के आगे रेती से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली (एमपी-43-एसी-4249) चल रही थी।

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बताया गया कि ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को सकरी गली में घाटी पर खड़ा किया और बिना संकेत दिए अचानक तेज गति से रिवर्स लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली ने पीछे आ रही नुरेन की बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में नुरेन और उसकी नानी बाइक सहित नीचे गिर गए। नुरेन ट्रैक्टर-ट्रॉली के पहिये की चपेट में आ गया।

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हादसे में नुरेन के सिर, छाती और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उसकी नानी खुर्शीद बी को भी चोट लगी। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास के लोग दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद नुरेन को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी मौके और अस्पताल पहुंचे। खुर्शीद बी को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

पुलिस के अनुसार, नुरेन का शव मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर ली है और उसके चालक की तलाश की जा रही है।

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