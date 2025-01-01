मध्य प्रदेश: देवास में टीआई दिलीप पुरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, आरोपी के पैर में लगी गोली

देवास के खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक से कुचलकर मारने के मामले में मुख्य आरोपी गजेंद्र रावत उर्फ अक्कू का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया है। राजोदा और बरोठा के बीच हुई इस घटना में आरोपी ने एएसआई की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने पुलिस टीम पर गोली भी चलाई। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक गोली आरोपी के पैर में लगी। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

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