इंस्टाग्राम की दोस्ती बनी हत्या की वजह: युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या, जंगल में फेंका शव; 48 घंटे में खुलासा

पन्ना जिले के बृजपुर थाना क्षेत्र में सामने आए अंधे हत्याकांड का पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। ग्राम मनकी निवासी युवक संदीप गोंड की पत्थरों से कुचलकर हत्या की गई थी। वारदात के बाद आरोपी ने शव को जंगल में पत्थरों के बीच छिपाने की कोशिश की। पुलिस की जांच में सामने आया कि इंस्टाग्राम और मोबाइल के जरिए हुई दोस्ती इस हत्या की अहम वजह बनी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग बालिका को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

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