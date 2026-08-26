पन्ना खबर: 17 साल से फरार पांच हजार का इनामी डकैत रामबहोरी गिरफ्तार, 52 साल की उम्र में पुलिस ने दबोचा
पन्ना पुलिस ने 17 साल से फरार पांच हजार रुपये के इनामी डकैत रामबहोरी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 2009 में वनकर्मियों से बंदूक, कारतूस व नकदी लूटने तथा समिति प्रबंधक से 7,500 रुपये और मोबाइल लूटने के मामले दर्ज थे।
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पन्ना पुलिस ने 17 साल से फरार चल रहे पांच हजार रुपये के इनामी डकैत रामबहोरी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर 52 वर्षीय फरार आरोपी को पकड़ा। आरोपी पर वर्ष 2009 में वनकर्मियों से लाइसेंसी बंदूक, कारतूस, मोबाइल और नकदी लूटने के साथ ही समिति प्रबंधक से लूटपाट करने के दो मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देश पर कोतवाली पुलिस टीम ने सतना जिले के कैलाशपुर निवासी रामबहोरी को गिरफ्तार किया। अदालत में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
वनकर्मियों को घेरकर छीनी थी बंदूक
कोतवाली टीआई रोहित मिश्रा ने बताया कि घटना 11 नवंबर 2009 की है। जमुनहाई बीट के गार्ड लक्ष्मण सिंह और राजनारायण विश्वकर्मा बौलियादार नर्सरी के जंगल में मजदूरों की हाजिरी ले रहे थे। इसी दौरान बंदूकों से लैस बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। जान से मारने की धमकी देकर बदमाशों ने वनकर्मियों की लाइसेंसी बंदूक, कारतूस, मोबाइल, पर्स और नकदी लूट ली थी। इस मामले में पुलिस नौ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी, लेकिन मुख्य आरोपी रामबहोरी घटना के बाद से फरार चल रहा था।
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समिति प्रबंधक से भी की थी लूट
वनकर्मियों से लूट की घटना से छह दिन पहले 5 नवंबर 2009 को भी बदमाशों ने वारदात की थी। गौरा गांव के समिति प्रबंधक मनोहर सिंह मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान बराछ बांध के मोड़ पर बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और उनकी जेब से 7,500 रुपये नकद व मोबाइल लूट लिया। इस मामले में भी रामबहोरी का नाम सामने आया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। अब मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।