पन्ना खबर: 17 साल से फरार पांच हजार का इनामी डकैत रामबहोरी गिरफ्तार, 52 साल की उम्र में पुलिस ने दबोचा

पन्ना पुलिस ने 17 साल से फरार चल रहे पांच हजार रुपये के इनामी डकैत रामबहोरी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर 52 वर्षीय फरार आरोपी को पकड़ा। आरोपी पर वर्ष 2009 में वनकर्मियों से लाइसेंसी बंदूक, कारतूस, मोबाइल और नकदी लूटने के साथ ही समिति प्रबंधक से लूटपाट करने के दो मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देश पर कोतवाली पुलिस टीम ने सतना जिले के कैलाशपुर निवासी रामबहोरी को गिरफ्तार किया। अदालत में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।

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