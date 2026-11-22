तीर्थनगरी ओंकारेश्वर से मां नर्मदा की भक्ति, आस्था और अद्भुत साहस की एक ऐसी यात्रा शुरू हुई है, जिसने श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। महज पांच वर्ष की उम्र में एक नन्हा बाल संत 3600 किलोमीटर की मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा के लिए निकल पड़ा है। छोटे-छोटे कदमों से इतनी लंबी आध्यात्मिक यात्रा का संकल्प लेने वाले बाल संत अरविंद गिरी उर्फ छोटा बाबा के साथ उनकी गुरु मां संन्यासिनी महंत गीता गिरी उर्फ शबरी मां भी चल रही हैं। देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर ओंकारेश्वर के गौमुख घाट पर विधि-विधान से पूजन, अभिषेक और मां नर्मदा का स्मरण कर परिक्रमा का शुभारंभ किया गया।

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इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि जहां सामान्य तौर पर नर्मदा परिक्रमा में युवा, बुजुर्ग, महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल होते हैं, वहीं इतनी कम उम्र का बाल संत पहली बार लोगों के बीच कौतूहल और श्रद्धा का विषय बना हुआ है। अरविंद गिरी अपने गुरु मां से भी आगे-आगे परिक्रमा पथ पर चलते दिखाई देते हैं। रास्ते में जहां भी गांव, बस्ती या आश्रम आते हैं, वहां संत-महात्मा, ग्रामीण और श्रद्धालु उनका सम्मानपूर्वक स्वागत-सत्कार कर रहे हैं। धीरे-धीरे अन्य भक्त भी इस यात्रा से जुड़ते जा रहे हैं।संन्यासिनी शबरी मां ने बताया कि अरविंद गिरी के माता-पिता नहीं हैं। जब वे महज आठ माह के थे, तभी से उनके साथ रह रहे हैं। वे जहां भी जाती हैं, बालक उनके साथ रहता है। गुरु मां के सान्निध्य में ही उनका पालन-पोषण हुआ और बचपन आध्यात्मिक वातावरण में बीता। शबरी मां ने बताया कि उनके मन में स्वयं मां नर्मदा की परिक्रमा करने की इच्छा थी। ऐसे में वह बालक को अकेला किसी दूसरे के भरोसे छोड़ना नहीं चाहती थीं। इसी कारण उन्होंने बाल संत को साथ लेकर परिक्रमा करने का संकल्प लिया।शबरी मां के अनुसार परिक्रमा पूरी होने के बाद वह अरविंद गिरी का स्कूल में दाखिला करवाएंगी, ताकि वह नियमित शिक्षा प्राप्त कर सकें। आध्यात्मिक संस्कारों के साथ उनकी पढ़ाई-लिखाई भी हो, यह उनकी आगे की योजना है। गुरु मां के इस विचार में धार्मिक आस्था के साथ बालक के भविष्य और शिक्षा की चिंता भी दिखाई देती है।गुरु मां के अनुसार इस 3600 किलोमीटर की परिक्रमा में प्रतिदिन लगभग 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलने का लक्ष्य रखा गया है। पहले ही दिन अरविंद गिरी ने ओंकारेश्वर से खेड़ीघाट तक लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय किया। रात्रि विश्राम के बाद यात्रा आगे बढ़ाई जाएगी। इस परिक्रमा में गुरु मां के साथ कुछ अन्य श्रद्धालु भी शामिल हुए हैं। रास्ते में बाल संत के छोटे-छोटे कदम देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इतनी कम उम्र में इतनी लंबी यात्रा का संकल्प उनके साहस और गुरु मां के विश्वास को दर्शाता है। हालांकि यह यात्रा केवल दूरी तय करने की नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन, संयम और आस्था की भी परीक्षा है।मां नर्मदा की परिक्रमा भारतीय धार्मिक परंपरा में विशेष स्थान रखती है। सामान्यतः नर्मदा की पूर्ण पैदल परिक्रमा लगभग 3000 से 3600 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसमें श्रद्धालुओं को नदी के दक्षिणी और उत्तरी तट से होते हुए निर्धारित परिक्रमा मार्ग पर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई स्थानों पर पहाड़ी रास्ते, ऊबड़-खाबड़ पगडंडियां, जंगल, नदी-नाले और कठिन चढ़ाई-उतराई का सामना करना पड़ता है।परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर मां नर्मदा में स्नान, पूजन और आरती करते हैं। इसके बाद दिनभर पैदल चलते हुए मठों, मंदिरों, आश्रमों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करते हैं। ठंड, गर्मी और बरसात के बीच यह यात्रा शरीर के साथ मन और संकल्प की भी परीक्षा लेती है। परिक्रमा मार्ग से गुजरने वाले साधु-संतों, संन्यासियों और श्रद्धालुओं की सेवा करना नर्मदा तटवर्ती गांवों की पुरानी परंपरा रही है। कहीं भोजन की व्यवस्था होती है तो कहीं रात्रि विश्राम और चाय-पानी की सेवा। मां नर्मदा के प्रति श्रद्धा ही इस परंपरा को आगे बढ़ाती है।भारतीय धार्मिक ग्रंथों और नर्मदा महात्म्य में मां नर्मदा की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के रेवाखंड में नर्मदा नदी के पावन स्वरूप, तीर्थों और महात्म्य का वर्णन किया गया है। लोकमान्यता है कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी श्रद्धा के कारण नर्मदा परिक्रमा को केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मसंयम, तपस्या और आत्मशुद्धि की साधना माना जाता है।संत परंपरा में परिक्रमा का अर्थ केवल पैरों से दूरी तय करना नहीं, बल्कि अपने भीतर अहंकार, लोभ और मोह को कम करते हुए प्रकृति और परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव विकसित करना भी है। नर्मदा के दोनों तटों पर स्थित तीर्थ, आश्रम और प्राचीन मंदिर इस आध्यात्मिक यात्रा को और विशिष्ट बनाते हैं।ओंकारेश्वर से शुरू हुई इस यात्रा में सबसे अधिक चर्चा बाल संत अरविंद गिरी की हो रही है। पांच वर्ष की उम्र में जहां बच्चे खेलकूद और विद्यालय की दुनिया में अपने बचपन के दिन बिताते हैं, वहीं छोटा बाबा गुरु मां के साथ हजारों किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पर निकल पड़ा है। परिक्रमा मार्ग में आगे-आगे चलते बाल संत को देखकर लोग आश्चर्य के साथ उनके साहस की सराहना कर रहे हैं।कई श्रद्धालुओं का कहना है कि मां नर्मदा के प्रति आस्था और विश्वास ही लोगों को इस कठिन यात्रा के लिए प्रेरित करता है। छोटे बाबा के नन्हे कदम भले ही छोटे हों, लेकिन उनके साथ चल रहे संकल्प और गुरु मां के विश्वास ने इस यात्रा को विशेष बना दिया है। हालांकि इतनी कम उम्र में लंबी दूरी की यात्रा के दौरान बालक के स्वास्थ्य, आराम, पोषण और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना भी आवश्यक है। परिक्रमा की वास्तविक सार्थकता तभी है, जब भक्ति के साथ बालक का बचपन, स्वास्थ्य और शिक्षा भी सुरक्षित रहें।ओंकारेश्वर की पवित्र धरा से शुरू हुई यह यात्रा अब मां नर्मदा के तटों, गांवों, आश्रमों और तीर्थों से होकर आगे बढ़ेगी। नन्हे संन्यासी के कदमों में कितनी दूरी तय करने का सामर्थ्य है, यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन पहले ही दिन 15 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर उन्होंने लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बना ली है।