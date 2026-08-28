बहुचर्चित कटनी जमीन मामले में SIT की दबिश: आरोपी हनफी के घर मिला ताला, तीनों नामजद की तलाश में छापेमारी जारी

कटनी के बहुचर्चित जमीन सौदा मामले की जांच अब तेज हो गई है। जबलपुर रेंज के आईजी के निर्देश पर गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गुरुवार को कटनी पहुंचकर फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी। टीम सबसे पहले जमीन खरीदार और मामले के नामजद आरोपी मारूफ अहमद हनफी के घर पहुंची लेकिन वहां ताला मिला। इसके बाद जांच अधिकारियों ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। मामले में निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

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जबलपुर रेंज के आईजी के निर्देश पर गठित एसआईटी जमीन सौदा मामले की विवेचना कर रही है। एएसपी अंजना तिवारी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम फरार आरोपियों की तलाश के साथ मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी जुटा रही है। गुरुवार को टीम ने कटनी पहुंचकर मारूफ अहमद हनफी के घर दबिश दी। हालांकि मकान बंद मिला। इसके बाद टीम ने आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की और मारूफ की गतिविधियों से संबंधित जानकारी जुटाई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार तीनों नामजद आरोपी फिलहाल फरार हैं। SIT उनके संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाने के साथ तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनकी तलाश कर रही है।जबलपुर से पहुंची एसआईटी के जांच अधिकारी चंद्रकांत झा ने बताया कि टीम आरोपियों की तलाश और मामले की विवेचना के लिए कटनी आई है। उन्होंने कहा कि जांच जारी है और मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी वरिष्ठ अधिकारी ही साझा करेंगे।एसआईटी अब जमीन की रजिस्ट्री, बैंक लेनदेन, भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। इसके अलावा सील किए गए सीएसपी कार्यालय को भी जल्द एसआईटी की मौजूदगी में खोला जाएगा। वहां रखी फाइलों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच किए जाने की तैयारी है।मामले में नामजद तीनों आरोपियों की ओर से गिरफ्तारी से राहत के लिए न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर किए जाने की जानकारी सामने आई है। इन याचिकाओं पर अभी फैसला होना बाकी है। वहीं पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। जांच के दौरान सामने आने वाले दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।