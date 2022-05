{"_id":"628db04fa04f30539b52f9df","slug":"mp-panchayat-chunav-mayor-and-chairman-elections-will-be-held-in-the-state-through-direct-system-ordinance-may-be-approved-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP panchayat chunav: प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे महापौर और अध्यक्ष के चुनाव, आज अध्यादेश हो सकता है मंजूर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Wed, 25 May 2022 09:57 AM IST