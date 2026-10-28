एमपी: अंडरपैंट में अदालती सुनवाई में शामिल अधिकारी को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक अमित गजभिए को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है। अधिकारी 27 अक्तूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालती सुनवाई में बिस्तर पर लेटे और अंडरपैंट पहने नजर आए थे। पीठ ने उनके इस व्यवहार को न्यायालय की गरिमा और शिष्टाचार के विपरीत माना है। अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अधिकारी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।