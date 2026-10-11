एमपी: अलीराजपुर में बिजली कटौती से किसान परेशान, रात 3 बजे शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण

अलीराजपुर जिले में इस बार कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी फसलों को बचाने के लिए किसान सिंचाई के विकल्प तलाश रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अनियमित आपूर्ति उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। हालात ऐसे हैं कि किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बिजली आने का इंतजार करना पड़ रहा है।

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जिला मुख्यालय से महज तीन किलोमीटर दूर स्थित ग्राम इंदर सिंह की चौकी के ग्रामीण बिजली संबंधी समस्याओं से परेशान हैं। ग्रामीणों के अनुसार, शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे गांव के युवा अपनी शिकायत लेकर बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि अधिकारी उनकी परेशानी सुनेंगे और समाधान करेंगे, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि वहां उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं मिला। आखिरकार उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा।ग्राम पंचायत के सरपंच भूपेंद्र चौगड़ ने बताया कि रात के समय बिना पूर्व सूचना के बिजली बंद कर दी जाती है। समस्या आने पर बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किया जाता है, लेकिन ग्रामीणों को संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता। उनका कहना है कि कम बारिश के कारण किसान पहले से ही परेशान हैं। ऐसे में सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत के बावजूद आपूर्ति बाधित होने से किसानों को रातभर खेतों में बिजली आने का इंतजार करना पड़ता है।ग्रामीणों का सवाल है कि जब शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली मिल रही है, तो गांवों में लगातार कटौती और कम वोल्टेज की समस्या क्यों बनी हुई है? खेती के महत्वपूर्ण समय में बिजली की अनियमित आपूर्ति से सिंचाई प्रभावित हो रही है। किसानों को आशंका है कि यदि समय पर खेतों में पानी नहीं पहुंचा, तो खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है। कम वोल्टेज के कारण कृषि उपकरणों के संचालन में भी परेशानी होने की शिकायत है।किसान सिंचाई के लिए नर्मदा के पानी और कुओं पर निर्भर हैं। कुछ क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए नर्मदा का पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नियमित बिजली आपूर्ति जरूरी है। किसानों का कहना है कि एक ओर कम बारिश ने उनकी चिंता बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर बिजली कटौती सिंचाई व्यवस्था को प्रभावित कर रही है।ग्रामीणों की मांग है कि बिजली आपूर्ति का समय निर्धारित किया जाए, कटौती से पहले सूचना दी जाए और कम वोल्टेज की समस्या दूर की जाए। इसके साथ ही बिजली संबंधी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को समय पर सिंचाई के लिए बिजली मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों को उनकी समस्याओं का जवाब भी देना चाहिए।

अब सवाल यह है कि किसानों की परेशानी दूर करने के लिए बिजली विभाग कब ठोस कदम उठाएगा? ग्रामीणों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि बिजली व्यवस्था में सुधार और उनकी शिकायतों के समाधान का इंतजार है।