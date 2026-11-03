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एमपी: मुरैना में रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, जमीन के सीमांकन के लिए किसान से मांगे थे 40 हजार रुपये

Tue, 03 Nov 2026 07:55 PM IST
मुरैना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना Published by: मुरैना ब्यूरो Updated Tue, 03 Nov 2026 07:55 PM IST
सार

मुरैना में ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने जमीन के सीमांकन के बदले 40 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया। किसान ने शिकायत की थी। कार्रवाई के दौरान पटवारी को 7 हजार रुपये लेते पकड़ा गया।

 

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had demanded 40,000 rupees from a farmer in exchange for land demarcation
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्य प्रदेश के मुरैना में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जमीन का सीमांकन कराने के बदले किसान से 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी प्रदीप शर्मा को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी मुरैना तहसील के मुरैना गांव हल्के में पदस्थ है। किसान की शिकायत पर ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने यह कार्रवाई की।

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जानकारी के मुताबिक, किसान अपनी जमीन का सीमांकन कराने के लिए पिछले करीब दो साल से राजस्व विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट रहा था। उसने सीमांकन के लिए कलेक्टर से लेकर अन्य संबंधित अधिकारियों तक शिकायतें कीं और आवेदन दिए, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। इसी दौरान सीमांकन की कार्रवाई के बदले पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया।

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आरोप है कि पटवारी प्रदीप शर्मा ने जमीन का सीमांकन कराने के एवज में किसान से 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। लंबे समय से अपनी जमीन के सीमांकन के लिए परेशान किसान ने रिश्वत मांगने की शिकायत ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक से की। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शिकायत की पुष्टि होने पर टीम ने पटवारी को पकड़ने के लिए कार्रवाई की योजना बनाई।

लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान किसान ने पटवारी को रिश्वत के तौर पर 7 हजार रुपये दिए। बताया जा रहा है कि किसान ने यह रकम तहसीलदार कोर्ट के डाइस रूम में दी थी। इसी दौरान ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। किसान की शिकायत पर हुई इस कार्रवाई ने सीमांकन जैसे राजस्व कार्यों में रिश्वत मांगने के आरोपों को उजागर किया है।

किसान अपनी जमीन के सीमांकन के लिए लगातार अधिकारियों के पास पहुंच रहा था। कलेक्टर से लेकर संबंधित अधिकारियों तक शिकायत करने के बावजूद उसे राहत नहीं मिली। आखिरकार किसान ने लोकायुक्त पुलिस का सहारा लिया और शिकायत के आधार पर पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।

लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है। मुरैना में लोकायुक्त की इस कार्रवाई को रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

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