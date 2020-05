मोदी 2.0: शिवराज चौहान मे पीएम के नाम का बताया मतलब, कहा- वे हमें करते हैं प्रेरित

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम का मतलब बताया। उन्होंने कहा, ‘मोदी नाम में एक मंत्र है। ‘एम’ का मतलब प्रेरक है। वे भारत को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। ‘ओ’ का मतलब अवसर है। वे देश में छिपे हुए अवसरों को बाहर लाने का काम करते हैं। ‘डी’ का मतलब गतिशील नेतृत्व और ‘आई’ का मतलब प्रेरणा, भारत है। उन्होंने हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया है।’

'Modi' name has a mantra. M for 'motivational'. He works to take India to greater heights&motivates us. O for 'Opportunity', he works to bring out nation's hidden opportunities. D for 'Dynamic leadership'. I for 'inspire', 'India'. He inspires us to make India self-reliant: MP CM pic.twitter.com/cFwJtx5AqP