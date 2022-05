{"_id":"6289b6fa42844744d542361c","slug":"madhya-pradesh-to-avoid-scorching-heat-minister-scindia-told-the-recipe-said-i-walk-with-onions-in-my-pocket-to-avoid-heatstroke","type":"story","status":"publish","title_hn":"Madhya Pradesh: भीषण गर्मी से बचने मंत्री सिंधिया ने बताया नुस्खा, कहा- लू से बचने जेब में प्याज रखकर चलता हूं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अशोकनगर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Sun, 22 May 2022 09:37 AM IST