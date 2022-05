{"_id":"628c6e87de8732250641a021","slug":"madhya-pradesh-shivraj-said-save-water-or-else-you-will-have-to-face-big-water-crisis-take-public-cooperation","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP News: मंदसौर और झाबुआ के अधिकारियों से बोले शिवराज, पानी बचाओ नहीं तो बड़े संकट का सामना करना होगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 24 May 2022 11:43 AM IST