सरकारी वेबसाइट्स पर हैकर्स की नजर: डेटाबेस और पासवर्ड चोरी का खतरा, एमपी-सर्ट ने जारी किया हाई अलर्ट

प्रदेश सरकार की साइबर सुरक्षा विंग एमपी-सर्ट ने सरकारी पोर्टल की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। दुनिया की लगभग 70 प्रतिशत वेबसाइट में इस्तेमाल होने वाले पीएचपी सॉफ्टवेयर के मुख्य इंजन में दो गंभीर सुरक्षा खामियां मिली हैं। इन खामियों की वजह से साइबर हमलावर बिना यूजर आईडी और पासवर्ड के अनधिकृत अनुरोध भेजकर सर्वर पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। इस खतरे की जद में राज्य के लगभग 30 सरकारी विभागों की वेबसाइट आ गई हैं। एमपी-सर्ट ने सभी प्रभावित विभागों और सेवा प्रदाताओं को तत्काल सुरक्षा पैच अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।

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