मध्य प्रदेश: भाजपा पंचायत अध्यक्ष ने सीएमओ को पीटा, वीडियो आया सामने

मध्य प्रदेश में मारपीट का एक नया मामला सामने आया है। यहां सतना में पंचायत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवव्रत सोनी पर भाजपा पंचायत अध्यक्ष राम सुशील पटेल ने हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना शुक्रवार सुबह की है। आरोपी राम एस पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर, अमरपाटन कोर्ट ने भाजपा पंचायत अध्यक्ष राम सुशील पटेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

#WATCH Madhya Pradesh: Devratna Soni, Panchayat Chief Medical Officer was assaulted by BJP Panchayat President, Ram S Patel in Satna, earlier today. Patel has now been arrested by the police. pic.twitter.com/kquWqzzQaf