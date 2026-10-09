खरगोन: प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने निकला युवक भारत-पाक सीमा के पास मिला, 1600 किमी दूर से तलाश लाई पुलिस

प्रेमानंदजी महाराज के दर्शन करने के लिए घर से निकला 24 वर्षीय युवक अचानक लापता हो गया। परिजन उसकी तलाश में परेशान थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस बीच युवक के जम्मू-कश्मीर के सैनिक कॉलोनी क्षेत्र में मिलने की सूचना ने परिवार को राहत दी। खरगोन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए करीब 1600 किलोमीटर की दूरी तय की और युवक को सकुशल वापस लाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में जम्मू के समाजसेवी जितेंद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने युवक को सुरक्षित अपने पास रखा और पुलिस को सूचना दी।

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