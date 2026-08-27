कटनी: ‘अधिकारियों से पहचान है, पट्टा दिला देंगे’ ग्रामीणों को झांसे में लेकर 2.17 लाख ठगे, दो बिचौलिए नामजद

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पुलिस के अनुसार ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में दीपक लोधी और लक्ष्मण सिंह गौड़ पर आरोप है कि दोनों ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाते थे कि उनकी प्रशासनिक अधिकारियों से पहचान है और वे सरकारी जमीन का पट्टा स्वीकृत करवा सकते हैं। इसी भरोसे में कई ग्रामीणों ने अलग-अलग समय पर कुल मिलाकर 2 लाख 17 हजार रुपए आरोपियों को दिए।रकम देने के बाद काफी समय बीतने के बाद भी ग्रामीणों को पट्टा नहीं मिला और न ही कोई प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसके बाद ग्रामीणों को अपने साथ धोखाधड़ी होने का शक हुआ और उन्होंने मामले की शिकायत ढीमरखेड़ा तहसीलदार नितिन कुमार पटेल से की। तहसीलदार की ओर से मामले की प्राथमिक जांच कराई गई। जांच में आरोपियों द्वारा पट्टा दिलाने के नाम पर रकम लेने और ग्रामीणों को गुमराह करने के तथ्य सामने आए।जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार की लिखित शिकायत पर ढीमरखेड़ा थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि दोनों आरोपियों ने सरकारी जमीन का पट्टा या किसी अन्य सरकारी सुविधा दिलाने के नाम पर और कितने लोगों से रकम वसूली है। पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है और लेनदेन से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान यदि अन्य पीड़ित या नए तथ्य सामने आते हैं तो मामले में अतिरिक्त धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों की भूमिका और कथित ठगी के पूरे नेटवर्क की जांच जारी है।