कटनी: चार साल से बंद छोटी महानदी पुल पर हाईकोर्ट सख्त, जल्द मरम्मत कराने के निर्देश; जानें मामला

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने करीब चार साल से बंद छोटी महानदी पुल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर पुल की आवश्यक मरम्मत कराने और उसे सुरक्षित रूप से आवागमन के योग्य बनाने के निर्देश दिए हैं। सतना-मैहर-उमरिया मार्ग पर स्थित इस पुल के लंबे समय से बंद होने के कारण आसपास के लोगों और इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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