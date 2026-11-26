कटनी में जैन समाज की संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों के बीच ऐसा विवाद गहराया कि मामला धर्मशाला से निकलकर पुलिस थाने तक पहुंच गया। करीब 15 दिनों से चल रही तनातनी बुधवार को मारपीट में बदल गई। पहले धर्मशाला परिसर में दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ और फिर शिकायत करने कोतवाली पहुंचे तो थाने के भीतर ही भिड़ गए। बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस को थाने का गेट बंद करना पड़ा और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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