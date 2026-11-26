जिले की 49 रेत खदानें बंद हैं, टेंडर नहीं हुए और खनन की अनुमति भी नहीं है। इसके बावजूद रात के अंधेरे में नदी के भीतर जेसीबी और पोकलेन मशीनें गरज रही हैं। नदी की धारा के बीच रैंप बनाकर रेत निकाले जाने का वीडियो सामने आने के बाद कटनी में खनिज विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक हलचल मच गई है। सवाल सीधा है कि जब जिले की खदानें बंद हैं तो नदी से रेत निकाल कौन रहा है? मामला कलेक्टर आशीष तिवारी तक पहुंचा तो उन्होंने खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित को टीम के साथ जांच के लिए मौके पर भेज दिया। हालांकि कलेक्टर ने वीडियो को उमरिया जिले की सीमा का होने की आशंका जताई है।दरअसल कटनी में रेत खनन का जिम्मा संभाल रही मेसर्स धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने करीब डेढ़ साल पहले जिले की 49 रेत खदानें सरेंडर कर दी थीं। इसके बाद कंपनी के पास उपलब्ध स्टॉक से ही रेत बेचने की बात कही जा रही थी। ऐसे में नदी के भीतर भारी मशीनों से उत्खनन का वीडियो सामने आना कई सवाल खड़े कर रहा है। वायरल वीडियो में रात के अंधेरे में जेसीबी और पोकलेन मशीनों से नदी के बीच रैंप तैयार कर रेत निकालते हुए देखा जा सकता है। यह कोई सामान्य उत्खनन नहीं, बल्कि नदी की धारा के बीच मशीनें उतारकर रेत निकालने का मामला है। यदि उत्खनन बिना वैध अनुमति या निर्धारित नियमों के विपरीत किया जा रहा है तो मामला सिर्फ सरकारी राजस्व की चोरी तक सीमित नहीं रहेगा। नदी के प्राकृतिक प्रवाह से छेड़छाड़ और जलीय जीवों के अस्तित्व पर भी इसका असर पड़ सकता है। एनजीटी के पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।वीडियो की लोकेशन को लेकर कलेक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि यह सूतरी गांव का मामला है, जो कटनी और उमरिया जिले की सीमा पर स्थित है। उनके अनुसार वीडियो उमरिया जिले की सीमा का हो सकता है, क्योंकि उमरिया में स्वीकृत रेत खदानें संचालित हैं। वहीं कटनी की खदानें अभी स्वीकृत नहीं हुई हैं और उनका टेंडर भी नहीं हुआ है। सीमावर्ती गांव होने के कारण कई बार दोनों जिलों की सीमा को लेकर भ्रम की स्थिति बन जाती है।कलेक्टर ने बताया कि खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित को टीम के साथ जांच के लिए भेजा गया है। मौके पर उत्खनन की स्थिति और संबंधित क्षेत्र की वास्तविक सीमा की जांच की जा रही है। कटनी की खदानों के टेंडर होने के बाद ही उनके संचालन के आदेश जारी किए जाएंगे। अब जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि वीडियो में दिखाई दे रहा उत्खनन उमरिया की स्वीकृत खदान में हो रहा है या किसी अन्य क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर रेत निकाली जा रही है। फिलहाल 49 बंद खदानों के बीच नदी में मशीनें उतरने का वीडियो खनिज विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।