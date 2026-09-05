कटनी: तेलंगाना पुलिस की कस्टडी से आरोपी फरार, कटनी जंक्शन पहुंचते ही हथकड़ी से हाथ निकालकर भागा

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जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के नाचाराम थाना में दर्ज मामले में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा निवासी आशीष कुमार, संदीप महाजन, संदीप कुमार (30) पिता हरिचंद्र और शशि कुमार को गिरफ्तार किया गया था। चारों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार से हैदराबाद ले जाया जा रहा था। तेलंगाना के थाना पसाय गौड़ा के एसआई कन्ने कोएम सतीश ने जीआरपी कटनी को बताया कि दानापुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस जैसे ही कटनी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 पर पहुंची, तभी आरोपी संदीप कुमार ने हथकड़ी से हाथ निकाल लिया और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है।घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तलाश की लेकिन आरोपी का कोई पता नहीं चल सका। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जीआरपी थाना प्रभारी अनिल मरावी ने बताया कि घटना की लिखित शिकायत पर कटनी जीआरपी ने फरार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्टेशन समेत आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, जिसमें अंधेरे का फायदा उठाते हुए आरोपी ट्रेन से उतरकर कटनी स्टेशन के बाहर जाते दिखाई दे रहा है।आरोपी की संभावित लोकेशन के आधार पर अलग-अलग टीमों को रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। आवश्यकता पड़ने पर बिहार सहित अन्य राज्यों में भी टीम भेजी जाएगी और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।