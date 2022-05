{"_id":"627348098beb757d4c0adebf","slug":"manthan-2022-in-mp-energy-minister-tomar-will-inaugurate-electrical-engineers-and-personnel-from-across-the-state-will-be-involved","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP में तीन दिवसीय 'मंथन': ऊर्जा मंत्री तोमर करेंगे उद्घाटन, प्रदेशभर के विद्युत अभियंता व कार्मिक होंगे शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Thu, 05 May 2022 09:14 AM IST