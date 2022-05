{"_id":"629050074428ed683b2f9040","slug":"jabalpur-hearing-on-petition-related-to-water-crisis-will-be-held-in-madhya-pradesh-high-court-after-summer-vacation","type":"story","status":"publish","title_hn":"High Court News: भीषण गर्मी ने बढ़ाया जल संकट, हाईकोर्ट में दायर याचिका पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Fri, 27 May 2022 09:44 AM IST