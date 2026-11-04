मध्य प्रदेश: ओवरएज होने के बावजूद भी बने हुए हैं कुलपति, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

ओवरएज होने के बावजूद भी कुलपति बने रहने के चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार कुलपति पद के लिए अधिकतम उम्र 70 साल निर्धारित है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कुलपति निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं। इसके बावजूद भी वह पद में बने हुए हैं। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अनावेदको को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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