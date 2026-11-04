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मध्य प्रदेश: ओवरएज होने के बावजूद भी बने हुए हैं कुलपति, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Wed, 04 Nov 2026 04:08 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Wed, 04 Nov 2026 04:08 PM IST
सार

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा के 70 वर्ष की आयु सीमा पार करने के बावजूद पद पर बने रहने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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Despite being over the age limit, he continues to hold the position of Vice-Chancellor
मप्र हाईकोर्ट

विस्तार
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ओवरएज होने के बावजूद भी कुलपति बने रहने के चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार कुलपति पद के लिए अधिकतम उम्र 70 साल निर्धारित है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कुलपति निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं। इसके बावजूद भी वह पद में बने हुए हैं। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अनावेदको को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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जबलपुर निवासी डॉ. सत्येंद्र यादव की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि यूजीसी के नियमों के अनुसार कुलपति पद पर बने रहने के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित है। डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा को 17 नवंबर 2022 को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1956 है और वे निर्धारित आयु 30 जून को पूरी कर चुकी है। याचिका में राज्यपाल कार्यालय द्वारा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलगुरु की नियुक्ति के दौरान 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों प्रो. नरेंद्र सिंह भंडारी विरुद्ध रवींद्र जुगरान और पश्चिम बंगाल राज्य विरुद्ध अनिंद्य सुंदर दास के प्रकरण में जारी आदेश का हवाला दिया गया है।
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याचिका में कहा गया है कि निर्धारित आयु पार करने के बावजूद भी उनका कुलपति के पद पर बने रहने को अवैधानिक है। याचिका में राहत चाही गई थी कि राज्य शासन व राजभवन को नए कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए जाएं। इसके अलावा अंतरिम राहत के रूप में उन्हें कुलपति के रूप में कार्य करने और किसी भी प्रकार के निर्णय लेने पर रोक लगाई जाए।

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