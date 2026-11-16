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इंदौर में आज क्या है खास: छठ पर्व का होगा समापन, मनेगी सहस्त्रबाहु की जयंती

Mon, 16 Nov 2026 08:20 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Mon, 16 Nov 2026 08:20 AM IST
सार

 इंदौर में सोमवार को धार्मिक और सामाजिक आयोजनों की धूम रहेगी। छठ पूजा के समापन पर पूर्वांचलवासी उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। वहीं, भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती पर विशेष आयोजन होंगे। महिला सम्मेलन और दीपावली मिलन समारोह भी आयोजित किए जाएंगे। 

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What’s happening in Indore today: Conclusion of the Chhath festival; celebration of Sahastrabahu Jayanti.
इंदौर में आज क्या है खास - फोटो : amarujala

विस्तार
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इंदौर में सोमवार को छठ पूजा का समापन होगा। पूर्वांचलवासी उगते सूरज को अर्घ्य देकर 36 घंटे का उपवास खोलेंगे। शहर में 50 से अधिक स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसके अलावा सोमवार को भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती सहित कई धार्मिक और सामाजिक आयोजन होंगे। शहर में दीपावली मिलन समारोहों का दौर भी जारी रहेगा।
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- इंदौर के पिपलियाहाना और विजय नगर क्षेत्र में सुबह 8 बजे छठ पूजा का समापन होगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर श्रद्धालु अपना उपवास खोलेंगे।
 

- कलचुरी समाज के आराध्य भगवान राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु की जयंती पर एमआर-10 स्थित धाम में विशेष आयोजन होंगे। प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद प्रसादी का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा धाम में रंगोली सजाई जाएगी। दीपों की सजावट के साथ आतिशबाजी भी होगी।

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- गुरुनी मैया कमलावती महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष पर वर्धमान स्थानकवासी जैन श्राविका संघ का महिला सम्मेलन 16 नवंबर को नृसिंह वाटिका में दोपहर 1.30 बजे होगा। सम्मेलन के लिए तीन हजार महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है।

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- जीतो लेडीज विंग द्वारा कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। शाम 4 बजे होलकर छत्री पर इसका आयोजन होगा। इससे पहले हेरिटेज वॉक की जाएगी। सम्मेलन में विशेष बालिकाओं को भी आमंत्रित किया गया है।

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