इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में सड़क पर खड़ी गाड़ी हटाने की बात को लेकर एडवोकेट योगेश गुर्जर और दो पुलिसकर्मियों के बीच हुए विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले में जिला बार एसोसिएशन ने पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं की शिकायत और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने विवाद में शामिल दोनों पुलिसकर्मियों हेड कांस्टेबल मनोज और भूपेंद्र को लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है।

विज्ञापन