एमपी: नवरात्रि में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इंदौर पुलिस अलर्ट, महिला शक्ति दल के वाहन रवाना

नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही इंदौर में गरबा पंडालों और धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। इन आयोजनों के दौरान महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंदौर पुलिस ने विशेष तैयारियां की हैं। इसी कड़ी में पुलिस कमिश्नर कार्यालय से महिला शक्ति दल के वाहनों को रवाना किया गया।

नवरात्रि के दौरान शहर में कई स्थानों पर गरबा और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां शामिल होती हैं। देर रात तक चलने वाले आयोजनों को देखते हुए पुलिस ने महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। महिला शक्ति दल के माध्यम से गरबा पंडालों, धार्मिक आयोजन स्थलों और उनके आसपास के क्षेत्रों में निगरानी रखी जाएगी, ताकि महिलाएं बिना किसी भय के कार्यक्रमों में शामिल हो सकें।

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महिला शक्ति दल में महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहेंगी। यह दल आयोजन स्थलों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगा। पुलिस की विशेष निगरानी उन असामाजिक तत्वों पर रहेगी, जो महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ या अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। पुलिसकर्मियों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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पुलिस का उद्देश्य नवरात्रि के दौरान महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना और धार्मिक आयोजनों में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकना है। इसके लिए आयोजन स्थलों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि महिलाओं को कार्यक्रमों में आने-जाने के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि नवरात्रि के दौरान महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। महिला शक्ति दल के जरिए संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रखी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। नवरात्रि के दौरान शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी करेगी। महिला शक्ति दल की तैनाती से गरबा पंडालों और अन्य धार्मिक आयोजनों में महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।