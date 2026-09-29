फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   indore-weather-update-september-temperature-drops-10-year-record

इंदौर मौसम: दिन में चुभती गर्मी और रात में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, 48 घंटे में 5.6 डिग्री लुढ़का तापमान

Tue, 29 Sep 2026 04:49 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Tue, 29 Sep 2026 04:49 PM IST
सार

इंदौर में मानसून की विदाई के साथ मौसम बदल गया है। बीती रात न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पचमढ़ी को पीछे छोड़कर इंदौर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, जबकि दिन में गर्मी बनी हुई है।

विज्ञापन
indore-weather-update-september-temperature-drops-10-year-record
इंदौर में आज सुबह भी तेज ठंड रही और दोपहर में सूरज ने तेवर दिखाए। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मानसून की विदाई के इस दौर में इंदौर के मौसम ने अचानक करवट लेना शुरू कर दिया है। शहर में दिन के समय भले ही तेज गर्मी और धूप का प्रभाव बना हुआ है, लेकिन रात के तापमान में आई अचानक गिरावट ने ठंड की शुरुआत का अहसास करा दिया है। सोमवार रात इंदौर का पारा गिरकर 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सितंबर महीने में पिछले 10 वर्षों में दर्ज किया गया सबसे कम न्यूनतम तापमान माना जा रहा है। विशेष बात यह भी रही कि यह पूरे प्रदेश में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान था, जिससे बीती रात इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा शहर बन गया।
विज्ञापन


48 घंटे में 5.6 डिग्री गिरा रात का पारा
मौसम के आंकड़ों के अनुसार, केवल 48 घंटे के भीतर रात के तापमान में 5.6 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट देखी गई है। बीते 27 सितंबर की रात न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो 28 सितंबर को घटकर 19.6 डिग्री और 29 सितंबर को सीधे 16.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार यह तापमान सामान्य स्तर से भी लगभग 4 डिग्री कम दर्ज किया गया है। तापमान में आई इस अचानक गिरावट की वजह से रात के समय लोगों को तेज ठंडक महसूस हुई। मौसम में आए इस अचानक बदलाव को देखकर आम नागरिकों के साथ-साथ मौसम विशेषज्ञ भी हैरान हैं।
विज्ञापन


पचमढ़ी को पीछे छोड़कर इंदौर बना सबसे ठंडा
सामान्य तौर पर प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में दर्ज किया जाता है, लेकिन कल रात इंदौर पचमढ़ी से भी अधिक ठंडा दर्ज किया गया। इंदौर में जहां न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं दूसरे स्थान पर धार दर्ज हुआ, जहां न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री रहा। पचमढ़ी 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ तीसरे स्थान पर आ गया। इसके बाद 18.4 डिग्री के साथ छिंदवाड़ा और 18.8 डिग्री के साथ बैतूल रहा। उज्जैन में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और भोपाल में 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


दिन में चुभती गर्मी और रात में ठंडक
रात के न्यूनतम तापमान ने जहां ठंडक के नए रिकॉर्ड बनाए हैं, वहीं कल दिन का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे दिन और रात के तापमान के बीच एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। स्थिति यह है कि रात की तुलना में दिन का तापमान लगभग दोगुना बना हुआ है, जिससे दिन में लोगों को तीखी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।


सितंबर महीने में 10 साल का टूटा रिकॉर्ड
आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर के महीने में पिछले 10 वर्षों के दौरान न्यूनतम तापमान कभी भी 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया था। बीते 10 साल में सबसे कम न्यूनतम तापमान वर्ष 2018 में 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद वर्ष 2024 में न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री और वर्ष 2025 में 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस बार 16.6 डिग्री तापमान दर्ज होने से पिछले एक दशक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। हालांकि, इंदौर के मौसम इतिहास में सितंबर माह का सबसे कम तापमान 2 सितंबर 2000 को दर्ज किया गया था, जब न्यूनतम पारा गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed