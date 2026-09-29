इंदौर मौसम: दिन में चुभती गर्मी और रात में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, 48 घंटे में 5.6 डिग्री लुढ़का तापमान

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मौसम के आंकड़ों के अनुसार, केवल 48 घंटे के भीतर रात के तापमान में 5.6 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट देखी गई है। बीते 27 सितंबर की रात न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो 28 सितंबर को घटकर 19.6 डिग्री और 29 सितंबर को सीधे 16.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार यह तापमान सामान्य स्तर से भी लगभग 4 डिग्री कम दर्ज किया गया है। तापमान में आई इस अचानक गिरावट की वजह से रात के समय लोगों को तेज ठंडक महसूस हुई। मौसम में आए इस अचानक बदलाव को देखकर आम नागरिकों के साथ-साथ मौसम विशेषज्ञ भी हैरान हैं।सामान्य तौर पर प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में दर्ज किया जाता है, लेकिन कल रात इंदौर पचमढ़ी से भी अधिक ठंडा दर्ज किया गया। इंदौर में जहां न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं दूसरे स्थान पर धार दर्ज हुआ, जहां न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री रहा। पचमढ़ी 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ तीसरे स्थान पर आ गया। इसके बाद 18.4 डिग्री के साथ छिंदवाड़ा और 18.8 डिग्री के साथ बैतूल रहा। उज्जैन में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और भोपाल में 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।रात के न्यूनतम तापमान ने जहां ठंडक के नए रिकॉर्ड बनाए हैं, वहीं कल दिन का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे दिन और रात के तापमान के बीच एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। स्थिति यह है कि रात की तुलना में दिन का तापमान लगभग दोगुना बना हुआ है, जिससे दिन में लोगों को तीखी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर के महीने में पिछले 10 वर्षों के दौरान न्यूनतम तापमान कभी भी 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया था। बीते 10 साल में सबसे कम न्यूनतम तापमान वर्ष 2018 में 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद वर्ष 2024 में न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री और वर्ष 2025 में 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस बार 16.6 डिग्री तापमान दर्ज होने से पिछले एक दशक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। हालांकि, इंदौर के मौसम इतिहास में सितंबर माह का सबसे कम तापमान 2 सितंबर 2000 को दर्ज किया गया था, जब न्यूनतम पारा गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।