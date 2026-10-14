जल संकटः नए नल कनेक्शन पर रोक, इस सप्ताह बड़ी बैठक, मंत्री विजयवर्गीय समेत प्रदेशस्तरीय अधिकारी होंगे शामिल

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शहर में बारिश कम होने की वजह से जल संकट का खतरा मंडराने लगा है। जनवरी महीने से ही पानी की समस्या उत्पन्न होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने अपनी पूर्व तैयारियां शुरू कर दी हैं। पेयजल संकट से निपटने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। साथ ही शहर के लिए एक नई जल नीति भी बनाई जा रही है।नगर निगम ने निर्णय लिया है कि शहर के प्रत्येक वार्ड में किसी एक कुएं या बावड़ी पर हाइड्रेंट का निर्माण किया जाएगा। यदि किसी वार्ड के किसी क्षेत्र में पानी की समस्या होती है, तो इस हाइड्रेंट के माध्यम से टैंकरों द्वारा जल आपूर्ति की जाएगी।निगम द्वारा उठाए गए इस कड़े कदम के तहत नए नल कनेक्शनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हालांकि इस संबंध में कोई औपचारिक लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन संबंधित अधिकारियों को मौखिक निर्देश दे दिए गए हैं। इस विषय में निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने स्पष्ट किया कि बल्क कनेक्शन देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। निगम की प्राथमिकता उन उपभोक्ताओं को जल उपलब्ध कराना है, जिनके पास पहले से बल्क कनेक्शन मौजूद हैं। वर्तमान स्थिति में नगर निगम नए कनेक्शनों में जल आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है।आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माणाधीन मकानों के लिए नर्मदा योजना का नया कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जब गृहस्वामी नियमित जल कनेक्शन के लिए आवेदन करेगा, तब उसे कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। निर्माण कार्य के दौरान नर्मदा का पानी इस्तेमाल करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे महंगे और कीमती पेयजल का उपयोग निर्माण कार्यों में होने की संभावना रहती है। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्माण कार्यों के लिए केवल ट्रीटेड वाटर का ही उपयोग करें।शहर में पेयजल की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस सप्ताह एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे शामिल होंगे। सिटी बस कंपनी के सभागार में आयोजित इस बैठक में शहर में जल की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी और आने वाले समय में नागरिकों को सुचारु रूप से जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक उपायों पर विस्तृत चर्चा होगी।