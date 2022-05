{"_id":"6274579348133c5575032fe8","slug":"indore-vegetable-vendor-daughter-clears-civil-judge-exam","type":"story","status":"publish","title_hn":"ऊंची उड़ान : सब्जी विक्रेता की बेटी अंकिता बनी सिविल जज, हासिल की है 5वीं रैंक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एजेंसी, इंदौर। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 06 May 2022 04:32 AM IST