इंदौर: दुकानों से हटेंगे QR कोड, व्यापारियों ने उठाया सख्त कदम, अब जेब में रखना होगा कैश

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व्यापारियों का कहना है कि जब तक सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट से जुड़ा प्रस्तावित शुल्क वापस नहीं लेती, तब तक वे डिजिटल भुगतान की सुविधाएं बंद रखेंगे और केवल नकद लेनदेन को ही प्राथमिकता देंगे। बैठक के दौरान कारोबारियों ने एकजुट होकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और प्रस्तावित सरचार्ज के खिलाफ नारे लगाए।चैंबर अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त शुल्क लागू होने से व्यापार संचालन की लागत में बढ़ोतरी होगी। पहले से ही बढ़ती महंगाई, ऊंचे परिचालन खर्च और घटते मुनाफे की चुनौतियों से जूझ रहे छोटे व मध्यम कारोबारियों पर यह नया आर्थिक बोझ डालना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। उपस्थित सभी संगठनों ने सर्वसम्मति से इस शुल्क को तुरंत वापस लेने की मांग की।चैंबर नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि व्यापारी समाज हमेशा से देश के विकास और सरकारी नीतियों के समर्थन में खड़ा रहा है। यह विरोध सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि अनुचित आर्थिक बोझ के खिलाफ है। कारोबारियों का तर्क है कि यदि यह शुल्क डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास या देशहित में लगाया जाता तो वे इस पर विचार कर सकते थे। हालांकि, बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए व्यापारियों पर अतिरिक्त लागत लादना अनुचित है।संगठन के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि 23 सितंबर को मनाए गए नो UPI डे के बाद अब आंदोलन को व्यापक रूप दिया जा रहा है। इसके अगले चरण में अगले पांच दिनों तक शहर के प्रमुख व्यावसायिक बाजारों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान दुकानदारों को प्रस्तावित शुल्क के दूरगामी दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा और उन्हें एकजुट रहने का आह्वान किया जाएगा।व्यापारिक संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था पर अतिरिक्त लागत लगाना छोटे व्यापारियों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। आने वाले दिनों में बाजारों से मिलने वाले समर्थन और शासन के रुख के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।